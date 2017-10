Michael van Gerwen wint in Göttingen: 'Ik ben weer fris na vakantie'

VLIJMEN - Michael van Gerwen kan weer een titel bijschrijven op zijn indrukwekkende palmares. De topdarter uit Vlijmen won zondagavond de European Darts Trophy in het Duitse Göttingen.

Mighty Mike versloeg de Brit Rob Cross in de finale met 6-4. Van Gerwen legde met deze prijs voor de twintigste keer in zijn loopbaan beslag op een Eurotour-titel.



"Ik heb een lekker toernooi gegooid", sprak Van Gerwen na afloop. "Ik ben uiteraard blij met de zege. Ik heb na mijn snelle uitschakeling op de World Grand Prix besloten om een vakantie te nemen. Dat heeft zich uitbetaald.""Ik voel me weer fris en ben nu helemaal klaar voor het belangrijkste gedeelte van het seizoen", aldus de nummer één van de wereld. "Het is mooi dat ik deze belangrijke maanden begin met het winnen van dit toernooi." Iedereen werkt de komende tijd toe naar het WK, dat halverwege december start. Tot die tijd worden er ook nog een aantal grote toernooien gespeeld.Naast 'MvG' was ook Jelle Klaasen nog actief op de laatste dag in Göttingen. De Alphenaar kon het niet bolwerken tegen Dave Chisnall en werd in zijn eerste partij van de dag direct uitgeschakeld. Benito van de Pas vloog er zaterdag in de tweede ronde al uit.