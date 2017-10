Welke herfst? Op naar een recordwarme dag met zomerse temperaturen

EINDHOVEN - Zomerse temperaturen halverwege oktober. Maandag kan het in het zuidoosten van de provincie zomaar 26 graden worden. Maar ook in de rest van Brabant wordt het met 24 à 25 graden prachtig weer. Met die temperaturen lijkt het de warmste 16 oktober ooit te worden.

Bijzonder warm dus. En dat op de eerste dag van de herfstvakantie. Het record staat op naam van Maastricht en bedraagt 24,2 graden.



Verantwoordelijk voor deze prachtige dag is orkaan Ophelia die Ierland begin van de middag zal bereiken. Daardoor wordt in onze omgeving warme en droge lucht aangevoerd vanuit Spanje.



Ook dinsdag en woensdag is het nog best aardig weer. Het wordt waarschijnlijk net geen twintig graden. Maar dat is nog altijd vijf graden warmer dan de normale middagtemperatuur voor deze tijd van het jaar.

Vanaf donderdag wordt het dan weer wisselvalliger.