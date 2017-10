Wielrenner maakt behoorlijke klap bij aanrijding op rotonde in Geldrop

GELDROP - Een wielrenner is maandagochtend gewond geraakt na een aanrijding met een auto op een rotonde in Geldrop. Gezien de enorme ster in de voorruit van de auto maakte de wielrenner een behoorlijke klap.

Het ongeluk gebeurde rond zeven uur op de rotonde ter hoogte van de Nuenenseweg en de Wielewaal.



Wat de wielrenner precies mankeert, is niet duidelijk. De automobilist kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Het is onbekend hoe het ongeluk kon gebeuren.