Meer dan de helft van de aangiften bij de politie verdwijnt in de prullenbak

AMSTERDAM - Met ruim 58 procent van alle aangiften die binnenkomen bij de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant wordt niks gedaan. Voor de eenheid Oost-Brabant geldt dit voor bijna 56 procent van de aangiften. De cijfers in Brabant liggen rond het landelijk gemiddelde, zo blijkt uit cijfers van LocalFocus over vorig jaar.

Landelijk gezien belandt ook bijna 56 procent van de aangiften in de spreekwoordelijke prullenbak. In Amsterdam ligt dit percentage met bijna 65 procent het hoogst.

Volgens een woordvoerder van de Nationale Politie neemt de politie in principe elke aangifte van een strafbaar feit op. Alle aangiften worden vervolgens beoordeeld door een zogenoemde ‘casescreener’. Hij beoordeelt of er aanknopingspunten zijn voor verder onderzoek.

High impact crimes

Misdaden met een grote impact op het slachtoffer, zogenoemde high impact crimes, worden volgens de politie altijd onderzocht. Het gaat dan om woninginbraak, straatroof, geweld en overvallen. Wanneer een aangifte niet verder wordt onderzocht dan zijn er volgens de politie vaak geen directe aanknopingspunten of er is geen enkele daderinformatie.



Een insluiper die niet gezien is en geen sporen heeft achtergelaten of een fietsendiefstal in een stille omgeving zonder camera’s bijvoorbeeld. "Bovendien worden veel internetaangiftes gedaan voor de verzekering", laat de politie in een reactie weten.

Aangiften worden geanalyseerd

Wanneer de politie een aangifte niet verder onderzoekt dan betekent dit volgens haar niet dat met de aangifte ‘niks wordt gedaan’. Zo worden op basis van alle aangiften analyses gemaakt die uiteindelijk weer wel kunnen leiden tot verder onderzoek.

Ook kunnen bijvoorbeeld gemeenten op basis van deze analyses besluiten om camera’s op te hangen of bepaalde plekken extra te verlichten.