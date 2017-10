Explosie bij bedrijf in Den Bosch: gebied afgezet, vijf lichtgewonden

DEN BOSCH - In een bedrijf aan de Parallelweg in Den Bosch heeft maandagochtend een explosie plaatsgevonden. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Noord is er een vat met vijftig liter ammoniak ontploft. Er zijn vijf lichtgewonden. Het vat stond in een gebouw op het terrein van Grasso.

De gewonden werden rond half elf ter plekke behandeld.Een omstander vertelt tegen Omroep Brabant dat het echt een harde knal was. "We voelden de grond trillen en zijn meteen buiten gaan kijken of er iets te zien was."



Een gebied van zo'n tweehonderd meter rond het gebouw, een bedrijfsverzamelgebouw, is afgezet. Er hangt in de omgeving van het pand een ammoniaklucht. Dit zou geen gevaar voor de omgeving opleveren.



Opgevangen op school

Waardoor het vat ontplofte, is niet bekend. Vier ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Mensen die in de buurt waren toen het vat ontplofte, worden opgevangen op de Kunstacademie AKV St.Joost. Volgens een woordvoerder van de school gaat het om zo'n twintig mensen.



Zij wachten tot het gebied weer wordt vrijgegeven door de hulpdiensten.