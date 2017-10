Pizzakoerier van geld beroofd in Breda

BREDA - Een pizzabezorger is zondagavond in Breda bedreigd met een mes en beroofd van zijn geld.

De 16-jarige bezorger had net een bestelling afgeleverd. Hij reed op zijn scooter via de Joris Nempestraat naar de Jacob Franckaertstraat.



Mes

Daar zag hij dat een man vanaf de stoep de weg opliep en hem maande tot stoppen. De koerier zette zijn scooter aan de kant waarna de man een mes uit zijn kleding haalde en hem bedreigde.



De straatrover eiste geld. Het slachtoffer gaf zijn geld af waarna de dader wegrende. De straatrover zou een getinte man zijn in de leeftijd van 20 tot 25 jaar oud. Hij is zo'n 1.80 meter lang en droeg een donkerkleurig trainingspak, aldus de politie.