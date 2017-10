Virtuele mensen gaan zorgmedewerkers in Breda en Veldhoven trainen

TILBURG - Medewerkers van het Amphia Ziekenhuis in Breda en Máxima Medisch Centrum in Veldhoven gaan aan de slag met avatars. De virtuele mensen helpen bij trainingen of het beter maken van patiëntenvoorlichting. Tilburg University maakt en test de avatars met dertien partners, waaronder de ziekenhuizen.

De avatars lijken qua taal, gelaatsuitdrukkingen en gebaren sprekend op mensen. De zorgmedewerkers kunnen contact met ze maken via een Virtual Reality-bril.



In Veldhoven en Breda gaat VR gebruikt worden bij verloskunde en oncologie. In Haarlem en Hoofddorp haken de ziekenhuizen van het Spaarne Gasthuis ook aan. Medici daar kunnen meekijken in een virtuele operatiekamer.



Kennis opdoen

“Sommige kennis verwatert op den duur. Je kunt de medewerkers dan opnieuw op training sturen, maar je kan ze dus ook een soort opfriscursus geven via Virtual Reality”, legt professor Max Louwerse van Tilburg University uit.



De medewerkers zien met de bril bijvoorbeeld een complexe operatie voor zich. Ze kunnen dan kennis opdoen, maar er kan ook gekeken worden hoe specialisten en verpleegkundigen op elkaar reageren in een bepaalde situatie.



Moeilijke situaties nabootsen

“Er kan bijvoorbeeld getraind worden met situaties waarin iets heel erg misgaat. Dit valt lastig te simuleren in de werkelijke omgeving. Zo’n avatar kan dan wel doen”, zegt hij. “Ook kun je de robot of avatar vragen stellen.”



Het project heet Virtual Humans in the Brabant Economy (VIBE). De avatars worden begin volgend jaar ontwikkeld en getest. “We meten eerst wat er in de ziekenhuizen gebeurt”, aldus Louwerse. “Maar VIBE is ook te gebruiken in de luchtvaart, op scholen of in verzorgingshuizen.”



Dertien partners

Naast de universiteit van Tilburg zijn onderwijsinstelling NHTV Breda, Fontys en ROC Tilburg betrokken, het bedrijfsleven (BlueTea, IC3D Media, Indicia, Noldus, Samure, Visionair3D), het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum en de ziekenhuizen.



De kosten zijn in totaal 7 miljoen euro. De Europese Unie, OP Zuid, het Ministerie van Economische Zaken, de provincie Noord Brabant en de gemeente Tilburg financieren het project deels. De onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven betalen zelf ongeveer de helft.