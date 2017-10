Man gewond na elektrische schok op boerenbedrijf in Hapert

HAPERT - Op een boerenbedrijf in Hapert is maandagochtend een man gewond geraakt nadat hij een flinke elektrische schok kreeg. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie heeft hij waarschijnlijk brandwonden opgelopen.

De man was aan het werk op het bedrijf aan de Castersedijk. Er zou vermoedelijk elektrische kortsluiting zijn ontstaan. Na het ongeluk werden meerdere hulpdiensten opgeroepen, waaronder een traumahelikopter.



Aanspreekbaar

De man is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de woordvoerder van de politie was hij nog wel aanspreekbaar.



De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), voorheen de Arbeidsinspectie, doet onderzoek.