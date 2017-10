Auto's botsen frontaal op elkaar in Dorst

DORST - Twee auto's zijn maandag rond het middaguur frontaal op elkaar gebotst op de Vijf Eikenweg in Dorst.

Het ongeluk gebeurte ter hoogte van camping 't Haasje. Over slachtoffers is nog niets bekend.



Traumahelikopter

Vanwege de ernst van het ongeluk zijn meerdere ambulances, een brandweerwagen en een traumahelikopter opgeroepen.



De weg is afgesloten voor het verkeer.