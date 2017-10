Man die was opgepakt na tribuneruzie Tilburg Trappers weer op vrije voeten

TILBURG - De 60-jarige Tilburger die vrijdagavond werd opgepakt na een ruzie op de tribune bij de Tilburg Trappers, is weer vrijgelaten. Een 70-jarige ijshockeytoeschouwer uit Molenhoek liep zes gekneusde ribben en een hersenschudding op. Volgens de politie staat wél vast dat de Tilburger de man uit Molenhoek een duw heeft gegeven, maar is nog onduidelijk wat er daarvoor en daarna gebeurde. De Tilburger moet in januari voor de rechter verschijnen.

De Tilburger die zondagavond weer werd vrijgelaten, vertelt maandag zijn kant van het verhaal aan Omroep Brabant. Hij beschrijft hoe hij kort voor het einde van de wedstrijd samen met zijn neef wilde vertrekken. Die neef is een veertiger in een rolstoel.



In alle drukte zou die neef tegen een andere toeschouwer aan zijn gereden. De 70-jarige man uit Molenhoek zou zich ermee bemoeid hebben. Waarom de man in de rolstoel niet gewoon pas vertrok als de wedstrijd was afgelopen, zou de strekking van zijn opmerkingen zijn geweest. Er onstond een woordenwisseling en uiteindelijk zou de man uit Molenhoek een elleboogstoot hebben uitgedeeld aan de man in de rolstoel. De oom van die laatste zou de man uit Molenhoek vervolgens tegen een muur hebben geduwd. Om hem weer los te laten, maar hij raakte bewusteloos en viel naar beneden. Tot zover de lezing van de Tilburger en zijn neef.



Politie wil meer oogetuigen spreken

Volgens de politie zijn er twee feiten: de Tilburger heeft de man uit Molenhoek geduwd én die laatste verliet het ijshockeystadion met zes gekneusde ribben en een hersenschudding. Hoe die verwondingen precies ontstonden en waarom de Tilburger een duw gaf, wordt nog onderzocht. De politie hoopt dat meer oogetuigen zich melden om hun verhaal te doen.