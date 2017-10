Bestelbusje met gasfles en kannen benzine achterin brandt uit

MADE - Een Mercedesbestelbusje is maandagochtend volledig uitgebrand. Dat gebeurde op de Tuinbouwweg in Made. De bestuurder en zijn passagier konden bijtijds eruit komen. "Mijn maat wilde nog wat spullen pakken, maar dat heb ik heb hem afgeraden."

Volgens de automobilist kwamen opeens vlammen uit de achterbak van de auto. Hij vermoedt dat een elektrisch mankement de oorzaak van de brand kan zijn. "Ik heb al diverse malen een zekering vervangen."



De bestuurder baalde wel, want zijn wagen was aangepast om een elektrische rolstoel te vervoeren.



'Even nieuwe benzine halen'

Achter in de bus lagen diverse kannen benzine en een gasfles. De mannen wilde net gaan varen met hun boot in de Biesbosch. "We gaan gewoon varen direct, alleen even nieuwe benzine halen", aldus de laconieke bestuurder die niet gewond raakte.



Vanwege die gasfles was de brandweer voorzichtig met blussen. Toen bleek dat het veilig genoeg was om de gasfles uit de auto behalen, werd die in een naastgelegen sloot gekoeld.



De politie heeft tijdens de brand diverse bestuurders bekeurd wegens asociaal rijgedrag. Ze reden namelijk over het fietspad langs het ongeluk.