Aad de Mos: 'PSV legt komend weekend fundament voor de titel, want Feyenoord-Ajax wordt 1-1'

Aad de Mos positief over titelkansen PSV

EINDHOVEN - Aad de Mos weet het zeker. PSV kan het komende weekend al een flink voorschot nemen op de titel. "Zelf winnen van Heracles is voldoende, want Feyenoord en Ajax spelen tegen elkaar met 1-1 gelijk en verspelen dus weer punten aan elkaar. Dan heeft PSV al zo'n voorsprong dat ze dat met deze selectie nooit meer uit handen mogen geven."

Een groot compliment hiervoor krijgt Phillip Cocu van De Mos. Na de Europese uitschakeling is de trainer van PSV niet bij de pakken neer gaan zitten, maar wist de crisis snel te bezweren.



Bij PSV klopt het nu

"Dat doet Cocu heel knap. Hij houdt bij problemen de crisis altijd kort en beantwoord dat goed naar de spelers, de pers en de fans. Hij komt altijd weer boven. Wat er nu bij PSV in het veld staat klopt en met zijn spelers in vorm kan hij zondag lekker achterover leunen om te zien wat Ajax en Feyenoord gaan doen."