Tuincentrum Van Cranenbroek in Dongen wordt twee keer zo groot

DONGEN - Tuincentrum Van Cranenbroek in Dongen is uit zijn jasje gegroeid en bouwt daarom een nieuwe winkel die twee keer zo groot wordt. Met de bouw is zo'n twaalf miljoen euro gemoeid.

De nieuwbouw komt op de hoek van de Houtstraat-Industriestraat op bedrijventerrein Tichelrijt. Dat is op de plek waar nu het afhaalmagazijn van het tuincentrum zit. De bestaande bedrijfspanden op deze plek worden gesloopt.



Parkeerkelder

De winkel groeit van een oppervlakte van ruim achtduizend vierkante meter naar ruim vijftienduizend vierkante meter. Onder het nieuwe pand komt een parkeergarage voor 617 auto's. Bovengronds is er straks nog eens plek voor 237 voertuigen.



Met de uitbreiding worden twintig procent meer bezoekers verwacht. Om het verkeer in goede banen te leiden, wordt de route naar de nieuwe winkel aangepast.



Familiebedrijf

De vestiging in Dongen wordt het grootste filiaal van het familiebedrijf. Van Cranenbroek heeft ook vestigingen in Budel, Schijndel, het Limburgse Landgraaf en het Belgische Opglabbeek.



De huidige winkel aan de Textielstraat komt niet leeg te staan. Van Cranenbroek maakt daar straks het afhaalcentrum. Wanneer de bouw begint, is nog niet bekend.