Enorme tunnelbak schuift centimeter voor centimeter onder station van Oisterwijk

OISTERWIJK - Een enorme tunnelbak van 800.000 kilo wordt maandag op zijn plek geschoven bij station Oisterwijk. De tunnel is nodig zodat reizigers vanaf volgende week veilig kunnen oversteken. ProRail is maandag de hele dag bezig om de tunnel op zijn plek te duwen.

Als je er naar kijkt zie je het bijna niet bewegen. Heel langzaam gaat kruipt de bak vooruit. Op speciale rails wordt de nieuwe tunnelbak onder het station van Oisterwijk geschoven. “We hebben wel eens lastigere klussen gedaan”, zegt projectmanager Ron Jasker van ProRail.



Het is niet de grootste tunnelbak die onder een station wordt geschoven. In 2014 werd op deze manier een tunnel van 6,6 miljoen kilo onder het station van Tilburg gebouwd . “Maar het bijzondere van deze tunnel is dat passagiers hier volgende week maandag al doorheen moeten kunnen”, aldus Jasker.De tunnelbak wordt met hydraulische apparatuur heel langzaam over rials geschoven. Tempo: ongeveer tien meter per uur. Als de tunnel op haar plek ligt is het werk nog niet klaar. “Er moet nog een dak op, er moeten bordjes opgehangen worden en de rails moeten er overheen. Ja, we hebben er genoeg werk aan.”Op station Oisterwijk moesten treinreizigers het spoor oversteken via een overweg om bij het perron te komen. Dat leverde vaak gevaarlijke situaties op. “Het kwam vaak voor dat mensen op het allerlaatste moment naar de overkant wilden om de trein te halen”, zegt Jasker. Dat is ook te zien op een waarschuwingsfilmpje van ProRail, gefilmd bij station Oisterwijk Maandag na de herfstvakantie moet het project klaar zijn. Het station heeft dan een tunnel met trappen en liften. Werkzaamheden aan het spoor tussen Tilburg en Boxtel en Tilburg en Den Bosch zijn dan klaar. Deze hele week rijden er geen treinen.