Zes vragen (en antwoorden) over waarom aangifte doen altijd zinvol is

EINDHOVEN - Meer dan de helft van alle aangiften die worden gedaan in Brabant, belanden tot grote ergernis van de burger in de spreekwoordelijke prullenbak. De politie zegt juist dat aangifte doen altijd zinvol is. Zes vragen (en antwoorden) over het belang van aangifte doen.

Waarom is aangifte doen belangrijk?

Als je slachtoffer bent van criminaliteit, is het belangrijk om altijd aangifte te doen. Heel veel slachtoffers doen dat ook. Elk jaar komen er meer dan een miljoen aangiftes binnen bij de politie. Dat betekent dat de politie in nauw overleg met het Openbaar Ministerie (OM) en het lokale bestuur prioriteiten moet stellen. De aangifte vormt het begin van de gehele strafrechtketen en is van groot belang voor de kwaliteit van de opsporing en vervolging.



Waar en hoe kan ik aangifte doen?

De politie hoort elke aangifte op te nemen. Slachtoffers hebben daarbij de keuze om hun aangifte te doen op een politiebureau, via het telefoonnummer 0900-8844 of via internet. Bij sommige misdrijven kun je ook aangifte doen op locatie. Bij de keuze van de meest geschikte manier van aangifte doen, spelen de aard en ernst van het strafbare feit een rol.



Hoe verloopt het proces van aangifte?

Alle aangiften die worden gedaan, worden voorgelegd aan een ‘casescreener’. Die beoordeelt of er sprake is van voldoende opsporingsindicatie: zijn er genoeg aanknopingspunten voor vervolgonderzoek? Telkens wordt afgewogen of er tot opsporing wordt overgegaan en zo ja, met welke inzet. Bij misdaden zoals inbraken en overvallen vindt altijd vervolgonderzoek plaats.



Wanneer vindt vervolgonderzoek plaats?

Als er genoeg aanknopingspunten zijn, start een vervolgonderzoek. De politie doet daarbij bijvoorbeeld onderzoek op de plaats delict en stelt sporen veilig. Als er sporen en andere aanwijzingen zijn, worden deze verder onderzocht. Dit kan bijvoorbeeld via een buurtonderzoek of forensisch onderzoek. Bij meer dan de helft van die zaken worden een of meerdere verdachten gevonden.



Wanneer vindt er geen vervolgonderzoek plaats?

Zijn er geen directe aanknopingspunten? Dan kan de politie besluiten om geen vervolgonderzoek in te stellen. Denk aan een insluiper die niet is gezien en geen sporen heeft achtergelaten. Aan een fietsendiefstal in een stille omgeving zonder camera’s, of aan internetaangiftes bij diefstal die door de verzekering worden gedaan.



Betekent dat dan dat de politie niets doet?

Nee. Het is belangrijk dat slachtoffers van criminaliteit zoveel mogelijk aangifte doen omdat de politie altijd alle informatie uit aangiftes registreert. Op basis van deze informatie worden analyses gemaakt. Waar en wanneer vindt welke criminaliteit plaats en wat is er bekend over mogelijke daders?

Deze analyses stellen de politie in staat om bijvoorbeeld gerichter acties te ondernemen zoals extra surveillances of het inzetten van opsporingsmiddelen. Soms leiden maatregelen op basis van deze analyses ertoe dat de politie alsnog de daders achterhaalt van het delict waarover je eerder aangifte deed.



Gemeenten gebruiken deze analyses ook om bijvoorbeeld (preventieve) maatregelen te nemen, zoals het plaatsen van extra camera’s of verlichting.