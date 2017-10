Parkeerruzie escaleert: slachtoffer bewerkt met stalen pijp

RAAMSDONK - Een slepende parkeerruzie in Raamsdonk is zondagavond compleet uit de hand gelopen. Een 47-jarige inwoner werd door vier mannen in elkaar geslagen met een stalen pijp. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn hoofd.

Het slachtoffer zou al langer ruzie met zijn overbuurman hebben over de parkeerplaats voor zijn huis. De man parkeert daar altijd zijn bestelauto, omdat hij die dan in de gaten kan houden. De overbuurman is daar niet gelukkig mee, volgens de politie.



Slaapkamerraam

Toen het slachtoffer zondagavond uit het raam van zijn slaapkamer keek, zag hij drie mannen rond zijn voertuig staan. Het slachtoffer herkende de mannen, omdat ze bij zijn overbuurman in het bedrijf zouden werken. De man ging naar buiten om verhaal te halen.



Daar zou hij door vier mannen zijn aangevallen met een stalen pijp. Naast de hoofdwond had het slachtoffer ook pijn aan zijn rug en scheenbeen.



'Ook stoel gegooid'

De politie hield de mannen, een 23-jarige inwoner van Raamsdonk en drie Rotterdammers (25, 25 en 26 jaar) aan. De recherche onderzoekt de zaak. Volgens een van de verdachten zou de eigenaar van de bestelbus met een stoel hebben gegooid.