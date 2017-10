Genieten van en in het zonnetje: wat doe jij op deze zomerse herfstdag?

WINTELRE - Zon, een strakblauwe heldere hemel en dat voor veel mensen in combinatie met de herfstvakantie. Het bockbier kan deze maandag terug in de koelkast en de kannen Sangria tevoorschijn. Kan het nog beter op een herfstdag?

Dankzij orkaan Ophelia hebben we in heel Nederland een aangename temperatuur met een lekker zonnetje erbij. In Ierland, waar de orkaan aan land kwam, zijn ze waarschijnlijk minder blij. Daar werd aan de kust een windvlaag gemeten van 191 kilometer per uur.

In Nederland ziet het weerbeeld er gelukkig iets anders uit. Veel mensen trekken richting strand of naar de bossen. In Wintelre heb je zelfs kans om kabouters te zien. Jong en oud zochten op het Kabouterpad naar de kleine bosbewoner met een lange grijze baard, iets te dikke buik en een rode puntmuts op het hoofd.



Laat je de kabouters toch liever met rust? Een gewone wandeling of fietstocht is uiteraard ook een optie.Niet alleen landelijk werden warmterecords gebroken, ook in Eindhoven sneuvelde het record. Rond half drie 's middags klom de thermometer naar 25,1 graden. MeteoGroup verwacht dat het zelfs nog iets warmer wordt. Het oude record stond op 24.9 graden en stamt uit 1990.