Gezocht: filmpjes van de racistische supporters bij VVV - PSV

EINDHOVEN - De politie is op zoek naar mensen die beelden hebben gemaakt van supporters die zich afgelopen zondag schuldig maakten aan racistische uitingen tegen donkere spelers van PSV. Hoewel er beelden van Omroep Brabant zijn van het tumult, is het voor de politie nog niet duidelijk wie zich precies aan racisme schuldig hebben gemaakt.

“We hopen dat mensen met hun mobieltje beelden hebben gemaakt, zodat we aan de hand van gezichten de identiteit kunnen ontlenen. Daarna kunnen we in overleg met het Openbaar Ministerie bekijken welke strafbare feiten er begaan zijn”, aldus een woordvoerster van de politie.



De supporters die zich zondag tijdens de wedstrijd VVV-PSV schuldig hebben gemaakt aan racisme, krijgen mogelijk een stadionverbod. Dat zei directeur Marco Bogers van VVV maandag.Volgens hoogleraar rechtswetenschap Jan Brouwer komt racisme in de Nederlandse voetbalstadions maar weinig voor. Brouwer onderzoekt al jarenlang het geweld in voetbalstadions.“Doordat de KNVB sinds 2000 alle relevante informatie van het Openbaar Ministerie krijgt en zelf meedogenloze straffen oplegt, hebben we het hooliganisme goed in de greep gekregen. Daaronder versta ik ook kwalijke spreekkoren. Zonder goed te praten wat er na VVV - PSV gebeurde, kun je zeggen dat het verschijnsel in Nederland erg meevalt. Als je het vergelijkt met het einde van de vorige eeuw, hebben we het redelijk onder controle”, legt hij uit.