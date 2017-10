Oeps! Handrem vergeten: auto belandt in sloot

VUGHT - De eigenaar van een grijze Peugeot 307 stond maandagmiddag raar te kijken toen de auto niet meer op dezelfde plaats stond als waar hij was achtergelaten. Terwijl de eigenaar boodschappen deed in De Schakel in Vught, reed de auto plots de sloot in.

En dat was erg vervelend. Zeker toen bleek dat de auto uit de sloot halen nog een hele klus zou worden. Een takelbedrijf moest de auto uit de sloot takelen. Toen de auto weer op het droge stond, bleek hij flink beschadigd.