Overval op Poolse supermarkt in Steenbergen: 'Ik kreeg een fles drank naar mijn hoofd'

STEENBERGEN - In Steenbergen heeft rond half vier een overval plaatsgevonden op de Grote Kerkstraat 19. Het gaat om een Poolse supermarkt. Een van de eigenaren werd belaagd door vier mensen.

"Een van hen kwam achter de balie en stopte allemaal sigaretten in een grote tas. Die tas heb ik afgepakt, maar toen werd het vechten."



Hij kreeg onder meer een fles drank naar zich toegesmeten. De eigenaar is lichtgewond geraakt.

Buurtonderzoek is gaande. De politie is massaal ter plaatse en heeft onder andere een hondengeleider met een speurhond ingezet.



Er is nog niet bekend wat de overvallers buit hebben gemaakt, en wat hun signalement is. Enkele dagen geleden vond een inbraak in de zaak plaats.