Wereldprimeur: Maxi Cosi lanceert autostoeltje met airbags

HELMOND - Het eerste kinderzitje ter wereld met airbags komt uit Helmond. Het Helmondse Maxi Cosi lanceerde het autostoeltje maandagmiddag. De uitvinding moet kinderen beter beschermen bij ongelukken. Voor Roan (6) komt de uitvinding te laat, zijn stoeltje boodt vier jaar geleden niet genoeg bescherming en hij hield er blijvende hersenschade aan over.

Het 'lanceren' kan letterlijk worden genomen, want het stoeltje schoot vanmiddag over de testbaan op de automotive campus testbaan in Helmond. In slowmotion is pas goed te zien hoe de airbags tijdens de impact openklappen.





Volgens VeiligheidNL belanden er jaarlijks zo’n tweehonderd baby’s en peuters op de eerste hulp na een verkeersongeval. De airbags kunenn een stoeltje volgens de producent 55% veiliger maken. Tijdens een ongeluk klappen twee kleine airbags uit de gordels van het stoeltje. De airbags vangen vooral de klap voor de nek en het hoofd van het kind op.Voor Eva Tuin en haar zoontje Roan komt de uitvinding echter een paar jaar te laat. Ze kreeg een ongeluk waardoor haar zoontje hersenschade opliep. “Ik keek om. Mijn zoontje zat voorovergebogen in het autostoeltje, het bloed druppelde uit zijn voorhoofd. Hij was niet meer aanspreekbaar.”

Hersenletsel

Twee en een half jaar oud was Roan toen, nu is hij zes en heeft hij nog steeds last van het ongeluk. “Hij heeft blijvend hersenletsel. Hij kan zich daarom niet goed concentreren. Ook kan hij weinig prikkels verdragen."

Het nieuwe stoeltje wordt tweehonderd euro duurder dan de normale stoel van het Helmondse merk. “Dat komt omdat de techniek nieuw is. In de toekomst zal het goedkoper worden", weet Bart van den Berg van Maxi Cosi.



Hoe logisch het ook klinkt om airbags in te bouwen, heel makkelijk was dat niet. “We moesten gebruiken maken van mobiele airbags. Die techniek is heel ingewikkeld en daarvoor hebben we een samenwerking met een Frans bedrijf dat ook airbags voor bijvoorbeeld motorrijders", vervolgt Van den Berg.



Vanaf volgende week is het autostoeltje te koop.