Papegaai ontsnapt in Veghel, baasje met hoogwerker de boom in

Het beestje is weer veilig aan de grond. (Foto: AS Media)

VEGHEL - Een drie maanden oude papegaai is maandagmiddag ontsnapt in Veghel. De brandweer en het baasje gingen met een hoogwerker de boom in om het beest te redden.

Het dier was rond half vijf uit zijn kooi gevlogen en zat in een boom in de buurt van 'zijn huis' aan de Snipdonk. De papegaai zit inmiddels weer veiligĀ in zijn kooi.

De brandweer heeft zijn handen vol aan papegaaien. Afgelopen zondag onstnapte papegaai Kwikkie in Waalre. Ook Kwikkie moest met een hoogwerker gered worden.