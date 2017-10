Een salto maken in een rolstoel? Voor Kevin een makkie [FILMPJE]

EINDHOVEN - Kevin van Ekert uit Veldhoven zit sinds 2011 in een rolstoel. Maar dat is voor hem nauwelijks een beperking te noemen. Urenlang oefent hij in een skatepark aan zijn achterwaartse salto. Hij kan al landen in een schuimbak, maar de volgende stap is landen op een harde ondergrond. Daar is hij druk mee aan het oefenen.

Een salto maken in zijn rolstoel is allang geen probleem meer voor Kevin, hij doet namelijk aan de sport WCMX, oftewel wheelchair motocross, een soort skaten in een rolstoel.



Urenlang oefenen

De perfecte achterwaartse salto met landing werd maandagmiddag urenlang geoefend in 040 BMX Park in Eindhoven. Dinsdag gaat de poging gewoon weer verder. Als het hem lukt is Kevin namelijk de eerste Nederlander die op Nederlands grondgebied een backflip maakt in een rolstoel en op de grond landt.





"We hebben houten platen op de bak met schuimkussens gelegd. Ik ben nog niet helemaal goed geland vandaag. Ook ben ik drie keer gevallen. De laatste keer ben ik wel geland maar weer met de rolstoel onderuit geschoven. Morgenvroeg ga ik daarom gewoon weer verder", vertelt een inmiddels vermoeide Kevin.

Stunten in een rolstoel

In 2011 kreeg Kevin een scooterongeluk waarna hij in een rolstoel belandde. "Daarvoor heb ik altijd al dingen met snelheid gedaan, vooral gefietst op een bmx. Deze sport is eigenlijk over komen waaien uit Amerika. Vorig jaar heb ik een workshop gevolgd en toen is de liefde voor deze sport begonnen."



In Nederland doen zo'n vijf mensen aan WCMX, zegt Kevin. Fanatiek is hij zeker. "Ik ben honderd procent afgekeurd dus ik stop al mijn tijd in het skaten."

Aan het einde van de middag is het voor Kevin weer tijd om naar huis te gaan. "Nu eerst even bijkomen. Even alles laten bezinken. En morgen gewoon weer met frisse moed verder!"