Vier jaar voor jaloerse slechtziende die blinde vriendin probeerde te vermoorden

TILBURG - Een slechtziende Tilburger die zijn blinde vriendin probeerde te wurgen en te laten stikken door een kussen op haar gezicht te drukken, is veroordeeld tot vier jaar cel. De rechtbank achtte bewezen dat er sprake was van een poging tot doodslag.

De vrouw had zwaar lichamelijk letsel: haar pols was gebroken doordat ze geduwd was. En haar oogkas was ook gebroken doordat de man herhaaldelijk op haar ogen had gestompt.



Ook heeft hij haar tegen het hoofd, de ogen, de benen, de buik en de rug gestompt en getrapt. En haar aan haar haren getrokken. Dat gebeurde in de zomer van 2016. Het is de vraag, schrijft de rechtbank in het vonnis, of de vrouw het er levend van af gebracht zou hebben als haar ouders niet naar de verdachte zouden zijn gegaan.



De verdachte, die een relatie had met de vrouw, was woedend omdat zij verliefd was geworden op een ander. Hij had de telefoon en de blindegeleidehond van het slachtoffer afgepakt. Hij was tijdens de mishandeling dronken.