Politie zoekt daders ernstige mishandeling: slachtoffer heeft meerdere botbreuken in het gezicht

DEN BOSCH - De politie is op zoek naar vier mannen van tussen de achttien en twintig jaar die een man in Den Bosch in elkaar hebben geslagen. Het slachtoffer heeft hierbij meerdere botbreuken in zijn gezicht opgelopen. De daders zijn gefilmd met een bewakingscamera. De politie hoopt dat getuigen van het voorval zich melden of dat iemand een van de mannen van de beelden herkent. Daarom deed de politie een oproep bij Bureau Brabant.

Het is vrijdag 21 juli als het slachtoffer rond drie uur 's middags een wandeling maakt. Na even in een park bij de Hekellaan te hebben gezeten, vervolgt hij zijn weg naar een ander park in de buurt. Daar wordt hij aangevallen door vier mannen.



De mannen slaan vol in op het slachtoffer en schuwen niet om hem in het gezicht te raken. Een voorbijstander ziet het gebeuren en begint te roepen naar de mannen. Hij belt de politie. Dit blijkt de redding van de man te zijn. De vier daders vluchten de stad in.



Niet van waarde

De daders nemen bij de aanval de rugzak van het slachtoffer mee, maar daar zit niets van waarde in.



Het slachtoffer wordt na de roof naar het ziekenhuis gebracht. Daar blijkt dat hij een gebroken kaak, neus en jukbeen heeft overgehouden aan het zinloze geweld.



Ontbloot bovenlijf

De politie roept iedereen die iets gezien heeft op om zich te melden. Het meest opvallend is dat een van de aanvallers, de kleinste van de groep, tijdens de aanval ontbloot bovenlijf had.