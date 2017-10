Overvaller berooft winkel met pistool, beveiligingscamera filmt alles [VIDEO]

EINDHOVEN - De politie zoekt naar een man die woensdagmiddag 20 september met een pistool een winkel heeft overvallen aan de Heezerweg in Eindhoven. Een beveiligingscamera heeft de hele overval gefilmd.

Op de beelden is te zien hoe de man rustig de winkel binnen komt lopen. Hij wandelt naar de cassière toe en trekt zijn pistool.



De geschrokken cassière krijgt niet direct de kassa open, waarop de man zijn pistool doorlaadt, naast haar komt staan en het vuurwapen in haar zij drukt. Uiteindelijk krijgt de vrouw de geldla open waarna ze het geld aan de man geeft.



Drugs en alcohol

Omdat de winkel geen grote hoeveelheid contant geld bewaarde, zal de winst voor de man klein zijn geweest. Hij zou tijdens de overval hebben gestonken naar drugs en alcohol.



Opvallend is dat de man geen enkele moeite deed om zijn uiterlijk te bedekken. Daarom hoopt de politie dat mensen hem herkennen van de beveiligingsbeelden.