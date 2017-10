Romano (8) en Dilano (11) vinden een explosief in het bos

DRUNEN - Romano van Geven en zijn neefje Dilano van Geven hebben een wel heel bijzondere vondst gedaan in het bos bij Drunen. Ze vonden een mogelijk explosief. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet onderzoek.

Romano ging samen met zijn neefje en moeder op zoek naar oude voorwerpen in De Loonse en Drunense Duinen. Ze zochten bij de roeivijver in Drunen. Romano gebruikte de metaaldetector die hij voor zijn verjaardag kreeg. “We waren nog geen tien minuten bezig en toen hadden we hem al gevonden. Super gaaf!"

Politie

De twee jongens begonnen uit enthousiasme meteen te graven. Ze zagen iets van staal. "Ik dacht dat het een spuitbus was", vertelt Romano. Moeder Karen (35) vertrouwde het niet. "Ik hield ze tegen en belde meteen de politie. Je weet niet wat het is."



Wijkagent Ruud Schippers kwam kort daarna aan. Dilano en Romano liepen met het 'explosief' in hun handen naar de parkeerplaats toe. "Super dom, natuurlijk", vertelt Karen achteraf. Schippers schrok enorm toen hij de jongens zo zag. "Je weet niet wat het is. Als het afgaat zijn de gevolgen niet te overzien."



'Nooit meer doen'

De EOD onderzoekt wat het is. De uitslag hiervan is nog onbekend. Schippers bedankte de kinderen, maar gaf ze ook een waarschuwing. "Voortaan moeten jullie dit gewoon laten liggen en de politie bellen." Vervolgens stopten ze maar even met zoeken. "Het was wel even genoeg voor vandaag", lacht ze.



Het is niet de eerste keer dat Romano iets vindt. "Eerder heb ik al een munt gevonden van een paar honderd jaar oud." De archeoloog in wording gaat nu nog vaker op avontuur.