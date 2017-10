Even geen ziekenhuis voor deze kinderen, maar een dag keihard racen

BERGHEM - De geur van benzine en verbrande banden hangt maandagavond bover de kartbaan in Berghem. En niet omdat Max Verstappen zijn trainingsrondjes rijdt. Nee, deze avond is het circuit van Stichting Goed hart. Zieke kinderen beleven samen met hun familie een leuke dag die in het teken staat van racen, raceauto's en nog meer racen.

Eén van de kinderen die rondrijdt is de achtjarige Jip uit Oosterhout. Hij heeft een viervoudige hartafwijking en onderging afgelopen mei zijn tweede openhartoperatie. "Om hem hier zo te zien racen geeft echt een geweldig gevoel", vertel de vader van Jip. "Het gaat nu na de operatie heel goed met Jip. Hij zit weer vol energie en dan is dit dus geweldig om te zien."



Jip geniet zichtbaar van het racen. "Het leukste vind ik dat we lekker hard mogen gaan." Een nieuwe Max Verstappen is opgestaan? "Bijna wel", antwoordt Jip met een flinke lach om vervolgens snel z'n helm weer op te zetten en door te racen."De speciale dag wordt georganiseerd door Stichting Groot Hart. Zij bezorgen kinderen met een hartafwijking of ernstige ziekte een onvergetelijke racedag. En dat is volgens Vincent Wedekind van de stichting soms hard nodig. "We hebben het een dag over racen en coureurs en niet over ziektes. Je ziet dat de kinderen daardoor weer een paar dagen plezier in hun hoofd hebben."Rob Kamphues is ambassadeur en oprichter van de stichting. Volgens hem zijn dagen als dit voor sommige kinderen zelfs levensveranderend. "Ze mogen iets doen wat ze tot dan toe nooit konden doen of mochten doen. We krijgen verhalen van moeders die vertellen dat hun kind na zo'n dag ineens weer mee gaat gymen, uit zijn schulp kruipt en geen muurbloempje meer is. Daar doen we het voor."