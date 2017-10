Henk (61) vlucht voor brand in Megen: 'Ik zag een enorme vuurzee'

Brand in Megen. (Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties)

MEGEN - "Ik had alles zo mooi voor elkaar en nu gebeurt er dit." Henk van der Rijt (61) uit Megen kan het nog steeds niet geloven. Zijn auto vloog maandagavond rond acht uur in brand. Het vuur sloeg over naar de berging van zijn huis, aan de Molenstraat.

Henk stond in de keuken. "Ineens viel het licht uit. Ik keek door het raam en zag een enorme vuurzee." Hij twijfelde geen moment en rende meteen naar buiten. Vervolgens belde hij 112. "Ik hoorde een keiharde knal. Ik zag dat mijn auto in de fik stond."

Rookschade

De brandweer kon dat voorkomen het vuur oversloeg naar zijn woonhuis. Wel is er flinke rookschade. Zijn Citroën Cascade uit 2006 brandde helemaal uit.

"Ik ben longpatiënt dus ik ga niet meer naar binnen." Henk werd nagekeken door het ambulancepersoneel. Hij mag zijn huis niet meer in en slaapt voorlopig bij de buurman.

De oorzaak van de brand is onbekend.