Helmond Sport van laatste plek af na eerste overwinning van het seizoen (1-3)

SPORT - Helmond Sport is niet langer de hekkensluiter van de Jupiler League. Maandagavond heeft de ploeg van coach Roy Hendriksen de eerste overwinning van het seizoen geboekt. Uit tegen Jong AZ werd het 1-3. Hierdoor klimt de club op naar de zeventiende plaats.

Met het verlies van concurrenten FC Volendam en RKC Waalwijk op vrijdag, was de wedstrijd tegen Jong AZ een uitgelezen kans om van de laatste plek af te komen. En die mogelijkheid pakte de ploeg van Roy Hendriksen met beide handen aan.



In een gelijkopgaande eerste helft was het middenvelder Robert Braber die de club uit Helmond in de 44e minuut op een 0-1 voorsprong zette. Dat was direct ook de ruststand.Lang kon er niet worden genoten van de voorsprong. Net na de theepauze in de 50e minuut schoot spits Fred Friday de Alkmaarders weer op gelijke hoogte.Vervolgens kwam de ploeg uit Helmond een aantal keer goed weg. AZ'er Bel Hassani verzuimde in de 55e minuut de 1-2 te maken en kort daarna had scheidsrechter Gerrets de bal zomaar op de stip kunnen leggen voor een overtreding op Garcia.Toch was het Helmond Sport dat aan het kortste eind trok. Via treffers van Grad Damen (1-2) en invaller Arne Naudts (1-3) pakte het team de overwinning. Daarmee komt de club op zes punten uit negen wedstrijden, drie minder dan nummer zestien Jong PSV.