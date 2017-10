Omgeving Vliegbasis Eindhoven tijdelijk afgezet na vondst verdacht voorwerp

EINDHOVEN - De omgeving van Vliegbasis Eindhoven is maandagavond een paar uur afgezet na een melding over een verdacht voorwerp. Het bleek uiteindelijk loos alarm. Het gebied is inmiddels weer vrijgegeven.

Het voorwerp is gevonden bij een hekwerk aan de achterkant van de basis, aan de Strijpsebaan. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek. Volgens een woordvoerder bleek het uiteindelijk te gaan om 'een lege huls'.