Harutjunjan en Kraus winnen allebei op groot boksgala in Carré

SPORT - Boksers Albert Kraus uit Oss en Rafaël Harutjunjan uit Vught hebben maandagavond op overtuigende wijze de eer hooggehouden op het Ben Bril Gala in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. De mannen wonnen allebei hun partij zonder in grote problemen te komen.

Kraus - die als K-1-vechter faam opbouwde, maar sinds 2012 ook bokst - was de eerste die moest aantreden. En hij gaf het goede voorbeeld. In een partij tegen de Duitser Rivdan Gueden was Kraus aggressief, waarbij zijn tegenstander maar moeilijk kon volgen.



Het resulteerde in een overwinning op punten. De driekoppige jury koos anoniem voor Kraus (60-53, 60-53 en 60-53).



Nederlandse titel

Het gevecht van Harutjunjan, die na Kraus moest aantreden, had om de Nederlandse titel moeten gaan. Maar door blessures bij zijn uitdager én de vervanger van zijn uitdager ging dat niet door. In plaats daarvan moest hij aantreden tegen de Georgiër Giorgi Ambramishvili.



Dat betekende echter niet dat de man uit Oss minder scherp was. Al in de derde ronde moest zijn tegenstander opgeven. Het bekende dat Harutjunjan zijn ongeslagen status in Nederland behoudt (11-0).