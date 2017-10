Auto marechaussee rijdt greppel in tijdens achtervolging met scooter

VELDHOVEN - Een auto van de marechaussee is op de Oersebaan in Veldhoven in een greppel terechtgekomen na een achtervolging van een sooter. De scooterrijder, die ook in de greppel terechtkwam, wist weg te komen. Er is niemand gewond geraakt bij het voorval.

De marechaussee zette de achtervolging in omdat de scooterrijder zich verdacht gedragen zou hebben en een politiecontrole wilde ontwijken. Hij zou bovendien zonder kenteken hebben gereden.