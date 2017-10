Biografie van de clown van het peloton : 'Het was een klasbak!'

OOSTERHOUT - Er zijn legio anekdotes over de clown van het peloton, de notariszoon uit Leiden oftewel Gerben Karstens. De oud-wielrenner is nu 75 jaar. Hij wilde het eerder niet , maar hij is er nu toch, zijn biografie. Maandagavond was de boekpresentatie in Oosterhout en daar kwamen zo’n 400 mensen op af.

Zijn goede vriend Eddy Peelman weet wel waarom Gerben Karstens een biografie verdiend. “Hij is een klasbak!” “Zes etappes in de Tour de France , veertien in de Vuelta, De ronde van Lombardije en Olympisch kampioen. Dan ben je wel een mannetje,” zegt auteur John van Ierland.



Anekdotes

Het boek staat vol met anekdotes over Karstens, die al lange tijd in Rijen woont. Zo demarreerde Karstens in de Tour de France en reed weg van het peloton. Hij verstopte zich vervolgens achter een boerderij. Eddy Merx zette de achtervolging in en toen het peloton voorbij de boerderij reed, sloot De Karst weer achteraan. “En Eddy Merx maar rijden om hem in te halen,” vertelt van Ierland lachend. Oud-wielrenner Eddy Peelman kent veel ook veel verhalen, zelfs een aantal pikante.



Maar Karstens was niet alleen een begenadigd wielrenner, hij heeft ook op hoog niveau geschaatst. Eigenlijk wist de winnaar van de Elfstedentocht Reinier Paping hem daartoe te bewegen. “Ik ken hem al sinds hij 17 was. Gerben is een echte grappenmaker, de boel een beetje opstoken als het kan,” aldus Paping.Misschien wel de beroemdste foto is die van Karstens dat hij op de rug van Peelman zit. “Ik ben op de rug van Eddy gesprongen en had mijn fiets aan een andere renner gegeven. Zo zijn we in half uur naar boven gereden,” aldus Karstens. De leiding van Tour de France was hier niet van gecharmeerd en wilde Peelman en Karstens uit de tour zetten. “Eddy Merx heeft er toen voor gezorgd dat we er in konden blijven,” aldus Karstens.