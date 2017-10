Brand verwoest huizen in Beugen

BEUGEN - Een uitslaande brand heeft maandagnacht twee huizen aan de Haart in Beugen verwoest. Het vuur brak rond kwart voor twee uit. Korte tijd later sloegen de vlammen uit het dak.

Het gaat om een boerderij waarin twee woningen zitten. De bewoners konden op tijd naar buiten. Niemand raakte gewond.

Brandweereenheden uit Oeffelt, Boxmeer, Sint Anthonis en Cuijk bestreden het vuur. Burgemeester Karel van Soest van Boxmeer kwam ’s nachts een kijkje nemen.

Dak ingestort

De schade aan beide huizen is groot. Er is veel brand- en waterschade en een deel van het dak is ingestort. Voorlopig kunnen de bewoners niet naar huis. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

De huizen staan in het buitengebied.