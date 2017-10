Mick Jagger zingt liedje van Frans Bauer: 'Heb je even voor mij?' [VIDEO]

ARNHEM - Frans Bauer heeft er een bijzondere fan bij. Niemand minder dan Mick Jagger, voorman van The Rolling Stones, zong 'Heb je even voor mij'. De rocker plaatste hiervan een video op Instagram.

Mick Jagger haalde zondag tijdens het concert in het GelreDome in Arnhem het nummer al aan door aan het publiek 'Heb je even voor mij?' te vragen.



De volkszanger uit Fijnaart liet weten vereerd te zijn. Hij hoorde van iemand achter de schermen dat Jagger het al over het nummer had, voor hij in Arnhem het podium opging.