Meerdere gewonden bij ongeluk met vrachtwagens op N270, slachtoffers bekneld

DEURNE - Bij een ongeluk op de N270 bij Deurne zijn dinsdagochtend meerdere gewonden gevallen. Het gaat om een ongeluk met twee vrachtwagens en in elk geval een auto. Het is nog onbekend om hoeveel slachtoffers het gaat. Een traumahelikopter landde in de buurt van het ongeluk.

Er zitten meerdere slachtoffers bekneld in hun voertuig.



Het ongeluk gebeurde op de Helmondsingel. Daar reden twee vrachtwagens tussen de N604 naar Deurne en de weg naar Walsberg frontaal op elkaar.



De N270 tussen Helmond en Deurne is voorlopig in beide richtingen dicht, laat de VID weten.De brandweer is rond half acht begonnen met het bevrijden van de slachtoffers. Een tweede traumahelikopter die was opgeroepen, landde uiteindelijk niet in Deurne.