Verkeer vanuit Breda muurvast op A16 richting Rotterdam

BREDA - Verkeer vanuit Breda richting Rotterdam stond dinsdag een tijd lang muurvast op de A16tussen Breda-Noord en knooppunt Klaverpolder.

De file had te maken met een eerder ongeluk deze ochtend op de A16 bij 's-Gravendeel. Twee rijstroken werden tijdelijk afgesloten. Hierdoor stond het verkeer over minstens tien kilometer stil.



Omleiding

Verkeer werd tot half acht bij knooppunt Princeville omgeleid via Roosendaal en de Haringvlietbrug (A58, A17 en A59).



Ook op de A17 was het toen nog druk. Tussen industrieterrein Moerdijk en knooppunt Klaverpolder stond drie kilometer file vanwege dezelfde problemen op de A16.