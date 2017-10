Rico Verhoeven: 'Ik blijf de onbetwiste kickbokskoning'

HALSTEREN - "Ik heb laten zien waarom ik de onbetwiste kickbokskoning ben." Rico Verhoeven heeft geen gebrek aan zelfvertrouwen. Afgelopen weekeinde versloeg de wereldkampioen uit Halsteren Antonio ‘Bigfoot’ Silva.

Verhoeven had weinig moeite met de Braziliaan. Na twee rondes had de Brabander de zege al over de eindstreep getrokken. "Het ging goed. Ik kon de fans ook wat extra’s geven." Verhoeven liet enkele spectaculaire acties zien. "De fans gingen tevreden naar huis. Ik denk dat ik een goed debuut in China neer heb kunnen zetten."



Verhoeven komt de komende tijd volop in actie. Er zijn volgens Telesport gespreken gaande om volgend jaar het gevecht met Badr Hari en Remy Bonjasky aan te gaan. Wat zeker is, is dat hij in december in Ahoy in actie komt tegen Jamal Ben Saddik. "Ik ben klaar voor iedereen", zegt Verhoeven tegen Ziggo Sport.



Het gesprek met de televisiezender kende een vrij bijzonder einde. De dochter van Verhoeven vond dat het interview wat lang duurde en maakte er op geheel eigen wijze een einde aan. Die beelden vind je hier