Vleesfraudezaak Jan F. op lange baan vanwege Spaanse cel

BREDA - De geplande strafzaak tegen vleesfraudeur Jan F. uit Breda kan volgende maand niet doorgaan. De inhoudelijke behandeling is voor onbepaalde tijd uitgesteld, omdat de verdachte in een buitenlandse cel zit. Dat zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie dinsdag. F. werd eerder dit jaar in België gearresteerd en voor zover bekend zit hij vast in Spanje.

Volgens Europol is Jan F. het brein van een bende internationale vleesfraudeurs. De Spaanse politie kwam bij de 67-jarige Bredanaar uit na een onderzoek dat begon in 2013 rond een groot Europees paardenvleesschandaal. Paardenvlees werd destijds ontdekt in hamburgers en diepvriesmaaltijden met rundvlees op het etiket.



Draap

In Nederland hangt Jan F. ook een rechtszaak boven het hoofd wegens vleesfraude. De opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) deed in 2013 onderzoek naar Jan F. en zijn Cypriotische bedrijf Draap (het omgekeerde van 'paard').



Het onderzoek leverde volgens de officier van justitie genoeg bewijs op voor valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie.



Datum

De behandeling van de strafzaak was op 1 november gepland, maar dat gaat niet door. Een nieuwe datum is nog niet bekend, aldus de rechtbank. Jan F. is in Nederland al eens veroordeeld omdat hij goedkoop paardenvlees verkocht als duur halal geslacht rundvlees.