Michael van Gerwen krijgt biografie, boek verschijnt in november

VLIJMEN - Er verschijnt in november een biografie over het leven van Michael van Gerwen. 'Van Gerwen. Het verhaal van de beste darter ooit' telt 192 pagina’s en vertelt het levensverhaal van de topdarter.

Van Gerwen begon als dertienjarige met darts en is inmiddels tweevoudig wereldkampioen. De biografie gaat over deze hele periode. In het boek komen onder meer dartskenners als Koert Westerman, Ron Meulenkamp, Co Stompé en Jaques Nieuwlaat aan het woord.



De biografie verschijnt zonder nadrukkelijke toestemming van Mighty Mike. Hij heeft er zelf niet aan meegewerkt.



Stompé over het boek: "Het is een met zorg geschreven verhaal waarin het leven van Michael vanaf zijn kennismaking met darts wordt verteld. Zijn jeugd, de verschillende uitdagingen, de vele overwinningen, de overstap van de BDO naar de PDC en nog veel andere zaken komen allemaal voor het voetlicht. Het resultaat is het verhaal van de beste darter ooit."



Van Gerwen won zondag nog de European Darts Trophy in het Duitse Göttingen.



De Vlijmenaar, al jarenlang de onbetwiste nummer één van de wereld, komt komend weekeinde in actie tijdens de German Darts Masters.