Motorcrossers maken Helmond onveilig: 'Lappen alle verkeersregels aan hun laars'

HELMOND - Twee motorcrossers maken volgens de politie Helmond onveilig. Ze lappen op hun groene en rood-witte crossmotor ‘alle verkeersregels en verkeerstekens aan hun laars’. Andere weggebruikers worden volgens de politie ‘in gevaar gebracht’ door de crossers.

Of het om twee of meerdere motorcrossers gaat, weet de politie niet. Vast staat dat er sprake is van ‘onverantwoord rijgedrag’.



De politie vraagt mensen die meer weten over de bestuurders of over het type en merk crossmotors dit te melden.