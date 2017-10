Man misbruikt meisje en maakt kinderporno: zes jaar cel en tbs

DEN BOSCH - Een 48-jarige Tilburger is dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot zes jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. De man misbruikte een meisje die destijds tien jaar oud was en maakte en verspreidde kinderporno van haar. Ook bood hij het slachtoffer aan anderen aan.

De Tilburger had in juli 2013 proefverlof en mocht tijdelijk bij een bevriend stel in Lithoijen blijven. Daar kwam het 10-jarige meisje regelmatig logeren. De man was eerder al veroordeeld voor ernstige zedendelicten en ging opnieuw in de fout tijdens zijn verlof.



De man bood het meisje ook aan anderen aan om ontucht mee te plegen. Bovendien had hij een uitgebreide verzameling kinderporno.



Eerder misbruik niet bewezen

De rechtbank veroordeelde de man in 2015 eerder tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dit omdat hij het meisje ook in de periode van 2009 tot en met 2011 misbruikt zou hebben. Het hof vindt dat hier niet voldoende bewijs voor is.



Om herhaling te voorkomen moet de man zich verplicht laten behandelen. Vandaar dat er tbs met dwangverpleging op is gelegd. Verder moet hij het slachtoffer een schadevergoeding betalen van 5.000 euro.