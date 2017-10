Verkeersregelaars geslagen en bespuugd bij omleiding in Oosterhout

OOSTERHOUT - Op de Florijnstraat in Oosterhout zijn twee verkeersregelaars het slachtoffer geworden van een agressieve automobilist en zijn bijrijder. Een van de verkeersregelaars kreeg klappen omdat de automobilist niet blij was met een omleiding.

De bestuurder was van het industrieterrein Vijf Eiken in Oosterhout op weg naar Rijen, maar de verkeersregelaars hielden hem tegen bij een omleiding, die was ingesteld vanwege een zwaar ongeluk in Dorst. En daar baalde de automobilist van.



Hij begon een scheldkanonnade en spuugde een regelaar op diens handen. Toen hij zijn auto parkeerde ontstond een gesprek met de andere verkeersregelaar. Ook de bijrijder bemoeide zich ermee.



Klappen in gezicht

De verkeersregelaar nam een foto van de auto waarop geëist werd dat hij de foto moest deleten of anders geslagen zou worden. De man weigerde en kreeg klappen in zijn gezicht. Zijn collega alarmeerde de politie waarna de mannen wegreden richting Rijen.



Agent bespuugd

Bijna gelijktijdig gebeurde in Breda iets soortgelijks. Daar kregen een agent een fluim op zijn gezicht.



Een 32-jarige man uit Oudenbosch was vanwege huisvredebreuk gearresteerd. De agent zette de verdachte, die al geboeid was, op de achterbank van de politiebus en deed hem de autogordel om. Toen de agent wilde uitstappen, spuugde de verdachte hem in zijn gezicht.



Aangifte

De agent trok de deur van het dienstvoertuig dicht en zag dat de verdachte zich uit de autogordel draaide en tegen de ruit van de zijdeur trapte. Daarop werd de verdachte op de vloer van de bus gelegd om verdere escalatie te voorkomen. Tijdens het vervoer naar het cellencomplex beledigde de man de agent. De agent deed aangifte van mishandeling en belediging.