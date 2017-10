Opvallende PSV-feitjes, waar de meeste fans vrolijk van zullen worden

EINDHOVEN - PSV is goed aan het eredivisieseizoen begonnen. De Eindhovenaren gaan aan de leiding in de competitie na acht speeldagen. Er vallen dit seizoen nogal wat zaken op bij PSV. De meest opvallende hebben we op een rijtje gezet.

13 Jürgen Locadia staat op de eerste plaats van de topscorerslijst. De aanvaller maakt zijn doelpunten alleen zelden in het Philips Stadion. Dertien van zijn laatste zestien treffers werden buiten Eindhoven gescoord.



5 PSV is ook koploper in een ander klassement: het veroorzaken van strafschoppen. Dit seizoen kregen de Eindhovenaren er al vijf tegen. Vier daarvan gingen raak.



2 Mauro Júnior maakte zondag zijn debuut voor PSV in de wedstrijd tegen VVV Venlo. De Braziliaan maakte een doelpunt en staat daarom nu in de geschiedenisboeken. Hij is de tweede Braziliaan die scoorde bij zijn debuut. Ronaldo was in 1994 de andere.



18 Of je PSV voor of na de rust ziet voetballen, het is een wereld van verschil. Tussen de Linies komt met de volgende opvallende statistiek.



PSV is de club die dit seizoen de meeste minuten op voorsprong heeft gestaan. Feyenoord (339 minuten) en Ajax (325 minuten) volgen op gepaste afstand.PSV is dit seizoen zeer productief. Volgens Voetbal International is in Europa alleen Manchester City nog doeltreffender. De Engelse topclub heeft een gemiddelde van 3,63.