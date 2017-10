Rook in vliegtuig dwingt piloot Kustwacht te landen op Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Een patrouillevliegtuig van de Nederlandse Kustwacht heeft dinsdagochtend iets na half elf een voorzorgslanding gemaakt op Eindhoven Airport. Tijdens de vlucht was er sprake van rook in het vliegtuig. Het was volgens een woordvoerder van de militaire basis in Eindhoven niet nodig om te blussen. Er was ook geen sprake van vlammen.

Wel besloot de piloot van het vliegtuig, een Dornier 228-212, uit voorzorg te landen op Eindhoven Airport. Er raakte niemand gewond.





Behalve de piloot zat er nog iemand in het vliegtuig.



Op de luchthaven werd om tien over half elf een zogenoemde stand by call gegeven. Dit gebeurt uit voorzorg. Wanneer zo’n call wordt gegeven betekent dit dat hulpdiensten paraat staan om indien nodig in actie te komen.Dit bleek niet nodig.Het toestel kwam veilig aan de grond. Er wordt volgens een woordvoerder van de militaire basis bekeken wat er met het toestel aan de hand is.

De standplaats van de Dornier van de Kustwacht is Schiphol.