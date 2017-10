Mysterieuze Saharazon te zien boven Brabant

EINDHOVEN - De lucht boven Brabant kleurt oranje. Dit komt door de combinatie van woestijnzand en rook van de bosbranden in Portugal en Spanje die door orkaan Ophelia boven Nederland is beland.

Wie naar boven kijkt, ziet ook een oranje zon. Dit wordt een Saharazon genoemd. Het verschijnsel is bijzonder.



Minder warm

“Ik heb de stoflaag nog nooit zo dik gezien in ons land. Het zand houdt de straling van de zon tegen. Daarom is het minder warm dan we voorspelden”, legt Reinout van den Born van weerinstituut MeteoGroup uit.

Hij verwacht dat de oranje gloed de hele dag boven onze provincie te zien is. De redactie van Omroep Brabant ontving al verschillende foto’s van het verschijnsel.