'Knal' speciaal voor Romano (8) en Dilano (11), gevonden antitankgranaat tot ontploffing gebracht

DRUNEN - De neefjes Romano (8) en Dilano (11) van Geven blijken maandag in het bos bij Drunen een antitankgranaat te hebben gevonden. Het explosief is dinsdagochtend door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) tot ontploffing gebracht. Helaas waren de jongens er niet bij.

Dat wilden ze wel heel graag, laat de moeder van Romano weten. Maar ze kreeg de agent die maandag was komen kijken, nadat de jongens het explosief hadden gevonden, dinsdag niet meer op tijd te pakken.



Maandag was overigens nog onduidelijk wat de jongens nu precies hadden gevonden. De EOD moest daarvoor eerst onderzoek doen.



Romano en zijn neefje gingen maandag als ware amateurarcheologen aan de slag. Met zijn verjaardag had Romano een metaaldetector gekregen en bij de roeivijver in Drunen was het na tien minuten raak. Ze vonden een explosief.Nadat moeder Karen de politie had gebeld, kwam wijkagent Ruud Schippers naar Drunen. Hij schrok wel even toen de jongens met het explosief in hun handen op hem af kwamen lopen.De wijkagent bedankte de jongens, maar gaf ze ook meteen een waarschuwing. Laat een vondst als deze voortaan liggen, maar bel natuurlijk wel de politie.