Liquidatie Ulas Iskar (37): vierde verdachte opgepakt, vrouw uit Bergen op Zoom vrijgelaten

OSSENDRECHT - De politie heeft een vierde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de liquidatie van Ulas Iskar uit Ossendrecht. De verdachte is een 35-jarige Bulgaar. De man wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Een 33-jarige vrouw uit Bergen op Zoom die vorige week dinsdag werd opgepakt, is weer vrijgelaten. Ze blijft wel verdachte in de zaak. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Breda gezegd.

De 37-jarige Ulas Iskar werd op 16 februari 2016 doodgeschoten in zijn huis aan de Burgemeester van Gilshof. Hij is waarschijnlijk het slachtoffer geworden van een afrekening in het criminele circuit. In het huis werd een hennepkwekerij gevonden.



Recherche

Uitgebreide onderzoek van de recherche leidde naar de vrouw uit Bergen op Zoom. Ze werd vorige week dinsdag in haar huis aangehouden.



Een dag later werden ook twee inwoners (33 en 36 jaar) van Nijmegen opgepakt. Zij zitten net als de vandaag aangehouden verdachte nog vast. De mannen en de vrouw worden verdacht van doodslag, aldus een woordvoerster van het OM.



Meer aanhoudingen mogelijk

Getuigen zagen dat na de schietpartij ongeveer acht mensen bij het huis wegrenden. De politie sluit daarom meer aanhoudingen in de zaak niet uit.



