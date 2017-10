Mathieu van der Poel krijgt groot compliment (en niet van zomaar iemand)

HOOGERHEIDE - Mathieu van der Poel domineert het veldritseizoen. De Brabander won acht van de negen wedstrijden waarbij hij aan het vertrek stond. Sven Nys, meervoudig wereldkampioen veldrijden, is zwaar onder de indruk van 'VDP'. "Hij rijdt fenomenaal."

Afgelopen weekeinde maakte Van der Poel indruk in Zonhoven. Het gemak waarmee hij door het zand reed, viel Nys op.



De tekst gaat verder onder de video (met de beelden van zandmonster Van der Poel):



"Voor hem is zo’n zandbak eigenlijk gewoon een speeltuin", aldus Nys. "Maar onder druk en met al die toeschouwers is het nog iets anders. Op fysiek vlak heeft hij overschot en dan kan hij zich meer veroorloven. Dat is entertainment en dat is leuk om te zien.""Het gaat ook af en toe mis en dat is typisch Mathieu. Dat verklaart ook zijn populariteit. Hij kan iets speciaals waar iemand anders niet op kan antwoorden", zegt Nys tegen Sporza.Van der Poel gaat door zijn goede start van het seizoen aan de leiding in zowel het Superprestige- als wereldbekerklassement. Komende zaterdag rijdt hij in Boom en zondag komt hij in actie in Koksijde. In beide Vlaamse koersen is de Brabander (uiteraard) weer de topfavoriet om als winnaar over de eindstreep te komen.